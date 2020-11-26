В России утверждён бюджет до 2023 года. Оппозиция недовольна

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума приняла сегодня закон о государственном бюджете на 2021-2023 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доходы составят 18,8 трлн руб, 20,6 трлн и 22,3 трлн соответственно, расходы тоже будут расти – 21,5 трлн, 21,9 трлн и 23,7 трлн. Дефицит снизится с 2,4% ВВП в 2021 до 1% и 1,1% в 2022 и 2023. Документ сверстан, исходя из инфляции не более 3,7% в 2021 году и не более 4% далее. Внутренние займы будут масштабными – планируется привлекать по 2,1-2,9 трлн руб в год.

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Представители левых фракций раскритиковали бюджет.

«В бюджете только 95 млрд рублей берется из Фонда национального благосостояния. А нам неоднократно говорили, что сама идея этого фонда – некая кубышка на черный день. Хочется спросить, а когда этот черный день наступит? Сегодня разве мало фактов, которые говорят о том, что для людей он уже наступил. Не пора ли большие суммы выделять на решение социальных проблем», – заявил лидер фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В бюджете молодежная политика практически полностью проигнорирована. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 71% молодежи не может трудоустроиться, у 80% огромные проблемы с жильем, 51% молодых девчат не хочет рожать в стране, которая потеряла с 91-го года только русских 20 млн и продолжает вымирать. 53% желают уехать из России. Может, им нравится Родина, но они не находят себя здесь. Это приговор финансово-экономической политике. Молодежь – это 37 млн, проблема касается каждой семьи», – сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский согласился с коллегами по оппозиции, но призвал их «не навевать пессимистические настроения у граждан».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание депутатов на то, все социальные обязательства были выполнены за счет государства, а не за счет людей.

«Увеличены расходы на здравоохранение в условиях пандемии. Да, эти деньги могли пойти на другие отрасли. Но сегодня нужно думать о людях. Бюджет принимается в сверх непростых условиях. Все социальные обязательства государство, несмотря на пандемию и кризис в экономике, будет выполнять. Если будут дополнительные доходы, мы определим приоритеты – транспорт, сельское хозяйство, снижение разницы бюджетной обеспеченности и многое другое – и продолжим эту работу», – сказал Володин.