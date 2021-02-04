В России увеличили штрафы для секты Майдана. КПРФ против

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за неповиновение силовикам, в том числе на митингах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам крайне важно обеспечить соблюдение прав граждан на свободное выражение своего мнения в нашей стране, право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Во всем этом должен быть порядок, основанный на нормах закона. Нарушение этого порядка должно находить соответствующую реакцию в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности», – сказал представлявший закон депутат Олег Быков.

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По новому закону для граждан размер штрафа составит 10- 20 тыс. руб. (сейчас – 5 тыс.), либо они отправятся под арест до 30 суток или обязательные работы на 100 – 200 часов.

Кроме того, значительно вырастут административные взыскания за неповиновение военным, сотрудникам УИС, Росгвардии и полицейским. К примеру, однократное нарушение выльется для граждан в штраф в 2-4 тыс руб (сейчас 500 – 1 000 руб), либо арест на 5 суток. Новым видом наказания за подобные действия станут обязательные работы до 120 часов.

Депутат от «Единой России» Рафаэль Марданшин считает, что «штраф от 500 до 1000 рублей не соответствует общественной опасности этих деяний и тяжести последствий и не обеспечивает превентивную функцию законодательства».

Против законопроекта проголосовала фракция КПРФ.

«Устанавливается новый вид ответственности за нарушение правил расходования средств на проведение мероприятий и за нарушения при предоставлении отчетов и за перчисление ненадлежащим лицом средств на эти мероприятия. Эти ограничения являются еще одним нарушением реализации права граждан на мирные собрания. Введение ответственности за нарушение бухгалтерского учета приведет к существенному нарушению прав малочисленных организаций и отдельных групп граждан»,- пояснил позицию фракции депутат Юрий Синельщиков.