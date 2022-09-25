В России в помощь армии разрабатывается «народный беспилотник» «Персей»

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Спецоперация на Украине – самый масштабный конфликт на континенте со времен Второй мировой войны. Из-за большой протяженности фронта и его глубины особую роль играют беспилотники.

Украина получает сотни и даже тысячи дронов различных модификаций от стран Запада. Россия имеет свои наработки, но их пока недостаточно, чтобы покрыть потребности. На помощь армии приходят гражданские специалисты. Умельцы объединились в проект, получивший символическое название «Народный беспилотник». Определенные успехи у уже есть – в частности, проект «Персей». Первый опытный образец уже совершил полет и показал неплохие результаты, преодолев 40 километров с максимальной высотой подъёма 3 км и максимальной скоростью 130 км/ч.

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По мнению председателя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, народные инициативы, наподобие этой, должны быть поддержаны – часто именно с «низов» приходят вполне рабочие и перспективные идеи, которые позже могут быть воплощены в жизнь.

«Частные разработчики могут вполне успешно справляться с созданием небольших БПЛА, и в этой области они зачастую оказываются более гибкими и быстрыми, чем крупные производители. Но надо понимать, что под понятием «беспилотник» можно понимать совершенно разные изделия: от простых коптеров массой в сотни грамм до сложных воздушных судов массой в десятки тонн, в том числе беспилотные самолёты-истребители, разработкой который занимается, в том числе, Россия. Чем выше взлётная масса летательного аппарата, тем больше в нём требуется знаний в области авиастроения (аэродинамики, силовой электроники, прочности), что автоматически отсекает большую часть коммерческих производителей. Но, если говорить про малые и средние аппараты (массой до 30 кг), то, конечно, здесь вполне конкурентоспособны частники. Во многих случаях такие разработки – это довольно простая интеграция сделанных в Китае компонентов, но иногда частники делают совершенно выдающиеся изделия и компоненты для них… Нет сомнений, что вовлечение частных инновационных производителей в гособоронзаказ – это правильная идея, выгодная всем сторонам. Но пройти этот путь, можно только решая не столько технические, сколько организационные вопросы. И основной из них – налаживание конструктивного диалога между самими частниками и госзаказчиками – прежде всего, Минобороны России. Взаимодействие, направленное на общие цели, может дать результат за очень короткий срок», – отмечает Рогозин.

О необходимости поддержки народной инициативы говорит и ветеран боевых действий Роман Насонов:

«В период отсутствия штатных возможностей, я думаю, это может быть хорошим решением. Да, может быть, это может быть неудачный беспилотник-камикадзе, но беспилотник-разведчик, беспилотник-корректировщик, беспилотник с некими почтовыми целями и задачами – ради Бога, почему нет. Поэтому данные действия абсолютно правильные и должны быть поддержаны».

По мнению Героя России, летчика-испытателя 1-го класса Анатолия Кнышова, важным в создании отечественных беспилотников является их стопроцентная локализация в России – здесь должно производиться все – от корпуса до двигателя:

«Если будет сделано конкретное, достойное предложение, можно обратиться в Агентство стратегических инициатив, пусть они посмотрят. Если это интересно для военных, то да. Потому что для любого беспилотника важно, чей двигатель. Маленькие двигатели у нас не разрабатываются. Нужно помнить, что президент сказал – стопроцентное импортозамещение. Важно не набирать комплектующие оттуда, оттуда, а полностью создавать свое», – считает Кнышов.