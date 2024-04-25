В России ведутся разработки дронов-истребителей

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 449
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Защитить небо в тылу России от ударных БПЛА могут дроны-истребители. Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный аналитик, в прошлом полковник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ходаренка, в том числе они могут работать на основе искусственного интеллекта и такие разработки уже идут.

Защитить небо в тылу России от ударных БПЛА могут дроны-истребители. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если это летит, например, беспилотный летательный аппарат сравнительно невысокой стоимости, то его, наверное, должен атаковать не сверхзвуковой истребитель со взлетным весом в 50 тонн, оснащенный ракетами с дальностью стрельбы в 200 километров. А его должен атаковать такой же беспилотный летательный аппарат, управляемый в автоматизированной системе управления и оснащенный не каким-то мега-супер оружием, а дробовыми ружьями обычными, чтобы подлетел к нему, дал два залпа картечью и заземлил этот аппарат. Опять-таки, смотря далеко вперед, этот аппарат может управляться даже искусственным интеллектом. Но такие работы ведутся, сразу хочу сказать», – заявил Ходаренок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть