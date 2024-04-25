В России ведутся разработки дронов-истребителей

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Защитить небо в тылу России от ударных БПЛА могут дроны-истребители. Об этом в эфире «Вести ФМ» заявил военный аналитик, в прошлом полковник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ходаренка, в том числе они могут работать на основе искусственного интеллекта и такие разработки уже идут.

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«Если это летит, например, беспилотный летательный аппарат сравнительно невысокой стоимости, то его, наверное, должен атаковать не сверхзвуковой истребитель со взлетным весом в 50 тонн, оснащенный ракетами с дальностью стрельбы в 200 километров. А его должен атаковать такой же беспилотный летательный аппарат, управляемый в автоматизированной системе управления и оснащенный не каким-то мега-супер оружием, а дробовыми ружьями обычными, чтобы подлетел к нему, дал два залпа картечью и заземлил этот аппарат. Опять-таки, смотря далеко вперед, этот аппарат может управляться даже искусственным интеллектом. Но такие работы ведутся, сразу хочу сказать», – заявил Ходаренок.