В России всё больше людей превращается в русских

Доля русских от общего населения России не снижается и остается на уровне 81-82%, несмотря на снижение рождаемости и рост миграции.

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил демограф Алексей Ракша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (уровень русских) не изменится. Он уже много десятилетий мало меняется и не изменится еще многие десятилетия. Он составляет 81-82%. Параллельно с ростом доли кавказцев, тувинцев, бурятов и мигрантов идет ассимиляция огромного количества народов в русские. То есть, если, допустим папа мокша, мама эрзи, а сын живет в Москве – и уже считает себя русским. Или папа татарин, мама удмуртка, а дочь живет в Нижневартовске или Тюмени. Идет достаточно мощная ассимиляция финно-угорских, северных, приморских народов и особенно украинцев и белорусов, наших братьев-славян на территории России – в русских. Они все чаще и чаще на переписи пишут, что они русские. Идет два параллельных процесса. Да, рождаемость у русских до сих пор самая низкая среди всех национальностей. Но это разница сокращается. Рождаемость у других народов снизилась и приблизилась к русским. Плюс происходит ассимиляция. Поэтому доля русских в обозреваемой перспективе сильно не уменьшится», – сказал Ракша.

Вместе с тем, он считает, что миграция из Средней Азии России необходима, “чтобы снизить удар от демографической ямы”, которую переживает страна. Приток мигрантов позволит снизить ожидаемое падение числа населения с 5 до 2 млн за 10 лет. Демограф утверждает, что уровень преступности среди мигрантов принципиально не отличается от аналогичного показателя у коренных народов, и в целом ситуация в России намного лучше, чем во Франции и Бельгии. Чтобы ускорить ассимиляцию мигрантов, он предлагает создавать в странах Средней Азии больше школ с русским языком обучения.