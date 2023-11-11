В России введут ответственность за призывы к сдаче в плен

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В России должна быть пересмотрена и уточнена ответственность за попадание или добровольную сдачу военнослужащих в плен.

Об этом в ходе круглого стола Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству заявил юрист Денис Ирошников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ирошников отметил, что в сентябре 2022 года в УК РФ был введён такой состав преступления как добровольная сдача в плен, это классифицируется как государственная измена. Основанием для такого решения стал боевой устав, согласно которому военнослужащий, даже оказавшись в отрыве от своей части и в окружении врага, должен оказывать решительное сопротивление.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть, совершена сознательно при возможности оказывать решительное сопротивление противнику, и избежать захвата в плен. Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава преступления. При это остаётся открытым вопрос о том, может ли быть добровольная сдача в плен обусловлена состоянием крайней необходимости, которая исключает её преступность, при которой военнослужащий вынужденно сдаётся в плен в целях устранения реальной опасности, которая угрожает ему. И тут очень острый момент, когда ставится вопрос о том, является ли реальная угроза жизни освобождением от уголовной ответственности по этой статье», – объяснил юрист.

Он подчеркнул, что многие формулировки и термины в этой части законодательство остаются очень спорными и расплывчатыми, и нуждаются в дальнейшей проработке.

Также Ирошников отметил, что уголовная ответственность в России введена и за вражескую пропаганду, в частности призывы к добровольной сдаче в плен.

«Касательно публичных призывов к добровольной сдаче в плен. На основании судебной практики по блокировке интернет-сайтов, которые содержат информацию, распространение которой в РФ запрещено. Есть такая судебная практика по сайтам, где описаны способы уклонения от воинской служб, призывы и способы сдаться в плен на территории ведения боевых действий. Учитывая опасность таких деяний, предлагается криминализировать призывы к добровольной сдаче в плен. Это действие, которое направлено против безопасности государства», – подытожил юрист.