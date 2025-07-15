В России ввели уголовную ответственность за осквернение мемориалов участникам СВО

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов в память о погибших защитниках Отечества.

До этого Уголовный кодекс предусматривал наказание лишь в случае уничтожении или повреждении памятников, стел, обелисков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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