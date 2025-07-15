В России ввели уголовную ответственность за осквернение мемориалов участникам СВО

Михаил Рябов.  
15.07.2025 15:28
  (Мск) , Москва
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориалов в память о погибших защитниках Отечества.

До этого Уголовный кодекс предусматривал наказание лишь в случае уничтожении или повреждении памятников, стел, обелисков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений...

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 «Осквернение — не менее тяжкое преступление. С весны 2022 года зафиксировано более 370 таких случаев, и теперь таким «деятелям» будет грозить штраф до 3 млн руб. или лишение свободы до 3 лет (при отягчающих обстоятельствах — до 5 млн руб. и до 5 лет). Уголовные дела будут возбуждаться и в том случае, если злоумышленники осквернили мемориал нашим защитникам Отечества, который находится за границей», – пояснила депутат Екатерина Стенякина.

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