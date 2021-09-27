В России задержали террористов с портретом Бандеры

27.09.2021 10:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

ФСБ РФ пресечена подготовка террористического акта на одном из объектов правоохранительных органов в Республике Башкортостан.

Российская спецслужба сообщила об этом на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержаны пять жителей г. Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С. Бандеры и националистическая атрибутика», – говорится в сообщении.

СК РФ в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»), 205.3 УК России («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 223.1 УК России («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.