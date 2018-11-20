В России задержан опасный террорист

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

ФСБ задержала одного из участников банды чеченского террориста Шамиля Басаева – Хазваха Черхигова, участвовавшего в захвате заложников в Буденновске в 1995 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черхигова задержали в Москве 19 ноября при поддержке МВД. Известно, что 14 июня 1995 года он, в составе террористической участвовал в захвате 1,5 тысяч заложников, в результате чего погибли 129 и получили ранения 415 человек.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий в числе нападавших террористов установлен Х.Черхигов, в отношении которого получены свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность», – говорится в сообщении спецслужбы.

Ранее российские правоохранители, в период с 1995-й по 2013-й годы задержали 31 члена банды Басаева. Еще 18 террористов за этот период были ликвидированы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине ранее с трибуны Верховной Рады призывали к финансированию чеченских боевиков и налаживанию совместной с ними диверсионной работы.