В России задержано молдавское судно с украинским экипажем – в Киеве сгорают со стыда

25.07.2019, Москва, Елена Острякова

Судно «LIZORI» под флагом Молдавии было задержано в российском порту Ейск после инспекции государственного портового контроля (PSC).

Об этом сообщает сайт Российского профессионального союза моряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина, моряки обратились за помощью в получении долга по зарплате в размере $11 230, а также в решении вопроса по репатриации.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель установил мизерные зарплаты, и даже их не выплачивал. После визита PSC моряки получили деньги за два месяца. Поскольку «LIZORI» находится в ужасном техническом состоянии, решается вопрос о перегоне судна на ремонт в Херсон. Для оценки ситуации на борт прибыли сотрудники Украинского регистра судоходства.

Бывший «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин с горечью констатирует в «Фейсбуке», что инцидент никак нельзя квалифицировать как «акт пиратства».

«Антипатия к агрессору понятна, но она не должна мешать объективности. Ведь жалобы на менеджмент (на этот раз херсонский) этого судна неоднократно высказывались членами его экипажей после смены судовладельца с 2017 года.

Содержание жалоб касалось невыплаты зарплаты и других нарушений трудовых прав.

Корень проблем в том, что Россия является участником конвенции про труд в морском судоходстве, а Украина из-за коррумпированного саботажа законопроекта в Администрации президента — до сих пор нет.

Поэтому в капитанию порта Ейск украинские моряки могут жаловаться на зарплаты (и это реально может привести к задержанию судна), а в Мариуполе — нет», – написал Бабин.