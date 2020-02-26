В России задержаны подростки, готовившие убийство 40 человек

26.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Саратовские силовики задержали малолетних последователей керченского стрелка, готовивших убийство не менее 40 человек в одной из школ города.

Об этом говорится в сообщении ФСБ по Саратовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанным подросткам по 14 и 15 лет. В видео допроса, опубликованном на местном ресурсе «Взгляд-инфо», школьники сообщили, что хотели совершить массовое убийство из мести.

– Когда вы заинтересовались идеологией массовых убийств в школах?, – спросил у школьника следователь.

– Примерно год назад, – признался он

– Какие цели вы преследовали в данном нападении?, – спросил представитель СК.

– Месть, – заявил юноша.

– Какое количество людей планировалось убить, – продолжил силовик.

– Мне все равно, Игорь примерно рассчитывал на 40 человек, – говорит подросток по имени Женя.

Далее следователи допрашивают его сообщника по имени Игорь.

– У вас была запланирована дата вашего с Женей нападения на школу?, – спросил следователь.

– Число нет, но месяц да – это май 2020-го года, – ответил Игорь.

– У вас с Женей был какой-то план совершения нападения?, – уточнил представитель правоохранительных органов.

– Да, был, – ответил подросток.

Напомним, 18 февраля этого года ФСБ задержала в Керчи очередных малолетних последователей 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.