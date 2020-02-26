В России задержаны подростки, готовившие убийство 40 человек
Саратовские силовики задержали малолетних последователей керченского стрелка, готовивших убийство не менее 40 человек в одной из школ города.
Об этом говорится в сообщении ФСБ по Саратовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Задержанным подросткам по 14 и 15 лет. В видео допроса, опубликованном на местном ресурсе «Взгляд-инфо», школьники сообщили, что хотели совершить массовое убийство из мести.
– Когда вы заинтересовались идеологией массовых убийств в школах?, – спросил у школьника следователь.
– Примерно год назад, – признался он
– Какие цели вы преследовали в данном нападении?, – спросил представитель СК.
– Месть, – заявил юноша.
– Какое количество людей планировалось убить, – продолжил силовик.
– Мне все равно, Игорь примерно рассчитывал на 40 человек, – говорит подросток по имени Женя.
Далее следователи допрашивают его сообщника по имени Игорь.
– У вас была запланирована дата вашего с Женей нападения на школу?, – спросил следователь.
– Число нет, но месяц да – это май 2020-го года, – ответил Игорь.
– У вас с Женей был какой-то план совершения нападения?, – уточнил представитель правоохранительных органов.
– Да, был, – ответил подросток.
Напомним, 18 февраля этого года ФСБ задержала в Керчи очередных малолетних последователей 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.