В России загорелся крупный торговый центр

19.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Сегодня ночью во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров.

Возгорание в ТЦ «Бум» на улице Русская произошло около половины третьего ночи по местному времени, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местные СМИ.

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Сообщается, что площадь пожара составила 1,6 тысяч квадратных метров – точно такая же, как и в сгоревшем в марте этого года кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Прибывшие спустя короткое время после вызова пожарные локализовали огонь, но полностью затушить возгорание удалось лишь к двенадцати часам утра.

«В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 1600 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц техники», – говорится в сообщении.

Напомним в марте этого года в Кемерово произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. К сентябрю этого года здание сгоревшего ТЦ было полностью демонтировано.