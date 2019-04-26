В России загорелся завод, выпускающий баллистические ракеты «Сармат»

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Красноярске произошел пожар на территории Красноярского машиностроительного завода, где производят оружие и боеприпасы для оборонных ведомств России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Информацию о пожаре официально подтвердили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

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По словам источника в экстренных службах Красноярска, очаг пожара находится в цехе холодильных установок.

Часть кровли здания уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что пожару присвоен четвертый, высший для региона ранг сложности.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, большой столб черного дыма видно из разных районов города.

АО «Красмаш», один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит межконтинентальные баллистические ракеты «Синева». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания.