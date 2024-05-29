В России заканчивается подготовка женских эскадрилий ВКС

Москва.  
29.05.2024 11:53
  (Мск) , Максим Столяров
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


В России заканчивается подготовка женских эскадрилий ВКС РФ, которые должны стать гораздо эффективнее подразделений, состоящих из офицеров-мужчин.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России заканчивается подготовка женских эскадрилий ВКС РФ, которые должны стать гораздо эффективнее подразделений,...

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«Россия готовит женские подразделения ВВС. То есть, я так понимаю, опыт Великой Отечественной войны будет использоваться. Оказывается, самым эффективными бомбардировщиками времен Великой Отечественной войны это были «Ночные ведьмы», женские полки. То есть наши видимо что-то готовят. Есть рост ВВС, за счет женщин, потому что есть уже несколько женских выпусков

Когда говорят о женщинах на войне, женщина на войне на земле не выдерживает, это очень тяжело. А вот женская психика, говорят, именно в плане пилотирования очень хороша. И вот я сейчас думаю, может быть вот в этом направлении еще будет рост ВКС», – сказал Хайруллин.

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