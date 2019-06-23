23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Россия, Спецслужбы, США, Украина
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В России заметили американский разведывательный беспилотник в небе Украины

Стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, ВВС США в воскресенье в 09:20 по Киеву вошел в воздушное пространство Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar.

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Сообщается, что разведывательный беспилотни вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.

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