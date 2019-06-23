23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
В России заметили американский разведывательный беспилотник в небе Украины
Стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk, ВВС США в воскресенье в 09:20 по Киеву вошел в воздушное пространство Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Сообщается, что разведывательный беспилотни вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.