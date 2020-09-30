В России заметно вырос запрос на конкурентные выборы

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российские эксперты зафиксировали запрос на политическую конкуренцию в ходе сентябрьских выборов.

Об этом в эфире youtube-канала СоловьевLive заявил руководитель Фонда Развития Гражданского Общества Константин Костин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Любопытный фактор, который мы зафиксировали, это рост запроса на конкуренцию. Именно со стороны избирателей. Если посмотреть данные социологии, у нас почти в половине субъектов, где были выборы губернаторов, люди хотели конкурентных сценариев. Другое дело, что оппоненты действующих руководителей не смогли этим воспользоваться и предложить внятные привлекательные альтернативы.

Но если посмотреть на динамику рейтингов и на то, что многие до последнего не определялись, за кого они проголосуют, и поддержат ли фаворита гонки, это говорит о новом факторе запроса на политическую конкуренцию», – отметил эксперт.

Вместе в тем, он признал, что последние годы положительные примеры альтернативного руководства демонстрирует только КПРФ.

«Есть положительные примеры. Владимирской областью долгие годы руководил представитель КПРФ (Николай Виноградов 2001-2013 гг – ред.), он только на последнем своем сроке приостановил членство в партии, потому что за него должна была голосовать «Единая Россия». Это действительно пример очень квалифицированного, грамотного руководства территории. У коммунистов было достаточное количество хороших губернаторов, которые действительно честно работали, и их вклад в развитие территории достаточно значителен. И на Дальнем Востоке, и в Сибири, и в центральной России, и, кстати, на Юге», – сказал Костин.

«Есть у нас депутат, председатель муниципалитета в Сокольниках, Яшин. Не самый позитивный опыт. Он действительно что-то пытался делать, что-то выглядело комично, какие-то его действия действительно понравились жителям, но если в целом подводить итог, это вряд ли можно будет масштабировать и как кейс предъявлять на следующих муниципальных выборах в Москве», – заметил он.

Костин также напомнил о печальном опыте губернаторства в Кировской области представителя СПС Никиты Белых, который был осужден за коррупцию.