В России Запад начинает ставить на противников западных ценностей – Пинчук

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные спецслужбы начали работать без прямого контакта с перспективными, по их мнению, российскими политиками

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В американском разведсообществе, помимо традиционной агентуры влияния (agent of influence) и распространенной категории «сочуствующих в российских структурах власти и элитарных слоях после начала СВО выделена отдельная категория «перспективных» – «promising», имеющих потенциал роста или сохранения влияния, работа с которыми проводится без прямых контактов со спецслужбами, но направлена на косвенное содействие усилению возможностей», – пишет Пинчук.

По его словам, в этот круг включены и формально идейные противники западных ценностей, «усиление которых повышает внутрироссийский антагонизм и деструкцию, либо сохранение удобного статус-кво».

«В число мер поддержки входит манипулирование санкциями, материальными ресурсами в западной юрисдикции, работа с окружением и родственниками, содействие бизнес-интересам. Однако основной приоритет сохраняется за «оперативными играми» с властной средой и ее окружением», – продолжает экс-глава МГБ ДНР.

Он утверждает, что в настоящее время «значительное количество представителей российской элиты находятся в контакте с внешними эмиссарами».

«Для высшего руководства России такие контакты зачастую преподносятся как кулуарная и самоотверженная работа в интересах России по обходу санкций и поиску союзников на Западе. Опорными странами выступают Саудовская Аравия, Дания, Египет, Турция, Ливан, Малайзия, Ирландия, Индия. Полевой состав американских, английских, французских, японских и немецких разведструктур перегружен подобными контактами из-за их обилия и возможностей», – предупреждает Пинчук.