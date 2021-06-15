В России запретят портреты гитлеровцев

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

В России будет запрещено публичное демонстрирование изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала.

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом запрет не распространится на такие случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Также в России предлагают запретить не только использование, но и публичное демонстрирование нацистской атрибутики, а также символики, сходной до степени смешения с ней.

В том числе, речь идёт о трудах руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикациях, обосновывающих или оправдывающих национальное либо расовое превосходство, практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.