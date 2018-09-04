В России запустили еще один Крымский мост

04.09.2018, Москва, Елена Острякова

Крупный инфраструктурный проект – Беломестненский мост – вошел в строй в этом году в Орловской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил сегодня исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, передает официальный сайт Кремля.

«В этом году нам удалось запустить три года не реализовавшийся проект – Беломестненский мост. Как у нас говорят, это наш орловский «Крымский мост». Он соединяет две территории через реку Сосна; 15 июля я его открывал, проехали мотоциклисты, автомобилисты, идут люди. Безусловно, это большое движение», – сказал Клычков.

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Он также сообщил, в этом году заканчивается проектирование двух крупнейших мостов в Орле – «Красный мост» и мост «Дружба». Мост «Дружба» уже начали ремонтировать, по «Красному мосту» проектирование завершается, на следующий год начнутся ремонтные работы.

«Ежедневно через город Орел проезжает транзитом 20 тысяч машин. Мы подписали инвестиционное соглашение и в 2019 году уже будет начато строительство западного обхода города Орла. Строительство рассчитано на два года и привлекательно тем, что выводит транзитный транспорт [из города], но ни одной копейки бюджетных средств мы не планируем. Эта дорога действительно будет платная, но она не будет касаться жителей областей, это только транзиты», – сказал Клычко.