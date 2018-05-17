17.05.2018, Москва, Семен Дорошенко
  894 просмотров
Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, США, Украина

В России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост


В России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), призывающую осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть