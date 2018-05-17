17.05.2018, Москва, Семен Дорошенко

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В России завели дело на американского журналиста, призвавшего бомбить Крымский мост

В России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего статью под названием «Ukraine should blow up Putin’s Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина), призывающую осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

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Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана.