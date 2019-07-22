В России заявили, что Медведчук недостаточно прорусский и решительный

22.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Получение партией «Голос народа» абсолютного большинства в Верховной Раде – это благоприятный сценарий, ведь Владимир Зеленский больше не сможет ссылаться на то, что его команда, якобы, не имеет рычагов влияния для обещанных улучшений на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил публицист Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое хорошее, что может быть, – чтобы он получил прямое большинство. Пусть он сформирует всё сам.

Как говорил Черчилль о Хрущеве: «Главное этому парню не мешать, он всё сделает сам, – политическая борьба в России напоминает драку бульдогов под ковром, о результатам догадываешься в конце по выкидываемым трупам», – сказал Кургинян.

По его словам, высокий результат «Слуги народа» – это «ажиотажный спрос отчаяния, надежд».

«Пусть люди никогда не говорят: «А он не смог, потому что ему не дали сформировать большинство», «А он не взял премьера», «А он не сделал то-то», – вот всё тебе дали! На, и делай всё, о чём ты говорил. А не сделано будет ни-че-го!» – прогнозирует публицист.

«Этот ажиотажный выброс будет максимум на год. Максимум! А дальше возникает раскол политического центра. И второе – правильно, Медведчук получил мало. Значит, нужен на русском фланге консолидирующий лидер, который будет еще определеннее за Россию, еще решительнее, еще сильнее. А потом возникнет конфликт прорусских и антирусских сил. Который и решит судьбу Украины», – заключил Кургинян.