В российский прокат пустили антироссийский фильм

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В Российском прокате продолжается показ американо-британского фильма «Игры шпионов», в котором возвеличивает работавший на западные спецслужбы Олег Пеньковский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Российской газете» пишет известный историк спецслужб, автор ряда книг о разведчиках-нелегалах Николай Долгополов.

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«Все чаще начавшееся третье десятилетие XXI века называют временем схватки за мировую историю. Для нас по вполне понятным причинам она идет сложно, особенно на зарубежных полях сражений, где вливание несчитаных денег и сплошной, постоянно усиливающийся чужой навал вынуждает больше обороняться, отбиваться, чем просто излагать историческую правду.

И вопрос возникает сам по себе. Зачем, ради чего мы должны давать киношную визу и впускать в страну английский фильм, жесточайше искажающий историческую главу из сравнительно недавнего прошлого? Нас кто-то заставляет?», – недоумевает историк.

«Героя из Пеньковского уже лепил один из сбежавших на Запад предателей в книге «Шпион, спасший мир». Да и некоторые наши авторы все ближе подбираются к тому, чтобы перевоплотить подонка, нанесшего колоссальный урон Родине, в спасителя нации. Очень опасная тенденция», – считает автор.

Подытоживая, он описывает финал картины.

«Благодаря мучительной отсидке Винна и смерти героя Пеньковского, а также совместной работе замечательных спецслужб – ЦРУ и МИ-6 – весь мир, чуть не грохнувший в бездну из-за глупых русских, спасен. Браво, предатели! Я оцениваю начавшийся прокат фильма как реальную помощь в одурманивании жителей нашей страны. Помощь добровольную, ничем, абсолютно ничем не оправданную», – резюмирует Долгополов.

Напомним, что полковник ГРУ Пеньковский передавал секретные материалы спецслужбам США и Великобритании. В 1963 году был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

При этом в российский прокат не пускают снятый в ЛНР фильм «Ополченочка».