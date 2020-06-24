24.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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В российских городах начались Парады Победы


Сегодня во многих городах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят праздничные мероприятия.

Об этом сообщает ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уточняется, что парады сегодня проходят 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественных шествий. При этом в некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.

Также отмечается, что, например, в Екатеринбурге в военном параде приняли участие более 2 тысяч человек и более 100 единиц техники, в том числе 23 самолета и вертолета.

Кроме того, в Самаре на площади имени Куйбышева начался парад, в котором принимают участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, а также других силовых министерств и ведомств.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин принял решение из-за эпидемии COVID-19 перенести традиционно проходящий 9 мая в Москве Парад Победы на 24 июня.


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