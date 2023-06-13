В российских регионах воспринимают «европротокол» как ругательство

Елена Острякова.  
13.06.2023 15:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 560
 
Дзен, Россия, Транспорт


Партия «Новые люди» предлагает не называть документ, который подписывают участники ДТП без вызова полиции, «европротоколом».

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Партия «Новые люди» предлагает не называть документ, который подписывают участники ДТП без вызова полиции,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Обсуждали эту тему с регионами, они высказали такую идею (мы ее сейчас отдельно проработаем): если в Москве заполнить «европротокол», это нормально, то в регионах это слово воспринимается как ругательство. Поэтому коллеги из заксобрания Новосибирска предложили называть его «мирный протокол». Это больше отвечает тому, зачем он нужен – для того, чтобы участники ДТП приходили к мирному соглашению», – сказал Даванков.

«Новые люди» также предлагают увеличить сумму, на возмещение которой договариваются участники ДТП со 100 до 200 тыс. руб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть