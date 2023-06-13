В российских регионах воспринимают «европротокол» как ругательство

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Партия «Новые люди» предлагает не называть документ, который подписывают участники ДТП без вызова полиции, «европротоколом».

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждали эту тему с регионами, они высказали такую идею (мы ее сейчас отдельно проработаем): если в Москве заполнить «европротокол», это нормально, то в регионах это слово воспринимается как ругательство. Поэтому коллеги из заксобрания Новосибирска предложили называть его «мирный протокол». Это больше отвечает тому, зачем он нужен – для того, чтобы участники ДТП приходили к мирному соглашению», – сказал Даванков.

«Новые люди» также предлагают увеличить сумму, на возмещение которой договариваются участники ДТП со 100 до 200 тыс. руб.