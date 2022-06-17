В российских СМИ предложили создать комитет по разоблачению фейков
Параллельно попыткам отечественных СМИ прорвать информационную блокаду в Европе – медиаспециалисты РФ рекомендуют учредить в стране комитет по борьбе с прозападной пропагандой.
Об этом говорили участники XXV Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий телеканала «RT» Питер Лавелль констатировал, что иностранные СМИ могут свободно трактовать события на Украине, поскольку западное общество не имеет возможности узнать предысторию СВО.
«Действительно, у нас нет СМИ, которые могли бы осуществлять некую «полицейскую» функцию. Да, у нас есть журналисты, стенографы, которые работают на власть, в том числе, и которые имеют определенную власть сами. Восемнадцать лет моей работы связаны с тем, что мы боролись с дезинформацией. Это же – идеологическая борьба.
И действительно, мы говорим о том, что громадное большинство людей на Западе верят СМИ, и единственный способ борьбы заключается в том, чтобы как-то информацию все-таки предоставлять. Если небольшая часть людей этому поверит – уже хорошо.
Что касается Украины – нет контекста, никакого! Совершенно никто не понимает, почему вдруг Россия вступила на территорию Украины. Все считают, что именно это произошло. Никто не знает основы всего этого. О 24 февраля и я готовил программу, говорил тогда об изменении курса Украины (в сторону НАТО и эскалации конфликта на Донбассе– ред.). Мы действительно от «RT» слышим это постоянно. Но эту информацию наши слушатели не получают», – добавил Лавелль.
Генеральный директор компании «News Media» Максим Иксанов объяснил ситуацию на конкретном примере.
«Вспомнил, например, как «разбомбили дом в Мариуполе, где девушек беременных выносили». На самом деле, это был пример очень качественной отработки, как доказали, фейка. Очень эмоциональная, яркая картинка. Ты видишь беременную девушку, она вся в крови, все кричат и т.д. – гениально срежиссированная история. Смотришь, и у тебя эмоциональный фон… На любого человека воздействует. Не понимаешь, что это такое, пытаешься что-то придумать, понять, как такое вообще могло произойти», – рассказал он.
Эксперт порекомендовал созвать специальную комиссию по предупреждению и разоблачению ложной информации.
«Был хороший кейс, когда спокойно кто-то из журналистов заметил, что («беременная» – ред.) девушка – блогер, отследили. Это был очень качественный ответ на фейки. Это важно, что та сторона, видя, что фейки могут качественно отрабатываться – на это, так или иначе, обращает внимание западная пресса, понимают, что дальше нельзя так себя вести, нельзя делать настолько безбашенные вещи. В следующий раз, правда, начинают готовиться гораздо тщательнее.
Мы сейчас живем во время, когда говорим о серьезных вещах, спецоперации, поэтому очень важно оперативное реагирование ведомств на крупные фейки. Журналисты – в растерянности, не знают, кому задать этот вопрос. Если бы существовала какая-то комиссия, комитет, который бы расследовал крупные фейки, чтобы не тратили на это время ведомства, чтобы это была какая-то организованная история.
Условно говоря, как после авиакатастроф собираются люди, проводят расследование, и потом медиа подают уже хорошо отработанную историю. Есть случаи, когда очень важно четко и по пунктам объяснить, почему это – ложь», – призвал Иксанов.
Спасибо!
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