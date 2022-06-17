В российских СМИ предложили создать комитет по разоблачению фейков

Параллельно попыткам отечественных СМИ прорвать информационную блокаду в Европе – медиаспециалисты РФ рекомендуют учредить в стране комитет по борьбе с прозападной пропагандой.

Об этом говорили участники XXV Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий телеканала «RT» Питер Лавелль констатировал, что иностранные СМИ могут свободно трактовать события на Украине, поскольку западное общество не имеет возможности узнать предысторию СВО.

«Действительно, у нас нет СМИ, которые могли бы осуществлять некую «полицейскую» функцию. Да, у нас есть журналисты, стенографы, которые работают на власть, в том числе, и которые имеют определенную власть сами. Восемнадцать лет моей работы связаны с тем, что мы боролись с дезинформацией. Это же – идеологическая борьба.

И действительно, мы говорим о том, что громадное большинство людей на Западе верят СМИ, и единственный способ борьбы заключается в том, чтобы как-то информацию все-таки предоставлять. Если небольшая часть людей этому поверит – уже хорошо.

Что касается Украины – нет контекста, никакого! Совершенно никто не понимает, почему вдруг Россия вступила на территорию Украины. Все считают, что именно это произошло. Никто не знает основы всего этого. О 24 февраля и я готовил программу, говорил тогда об изменении курса Украины (в сторону НАТО и эскалации конфликта на Донбассе– ред.). Мы действительно от «RT» слышим это постоянно. Но эту информацию наши слушатели не получают», – добавил Лавелль.