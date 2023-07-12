В российских соцсетях ежедневно происходят «майданы» – журналист

Политтехнологи должны попасть в поле зрения спецслужб, как специалисты, способные манипулировать сознанием и общественным мнением в социальных сетях и мессенджерах. В чатах и пабликах по методичкам ЦРУ работают сотрудники ЦИПсО, выставляя себя патриотами, а после разгоняя «хохлосрач» – преднамеренно спровоцированный конфликт.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил ведущий проекта «ТелегаONLINE», журналист Илья Гогуа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЦРУшных методичках об этом написано, и ЦИПсО по такому же принципу тоже работает. Это как система троянского коня, когда мы загоняем сами к себе а-ля патриота, который потом у нас делает некий переворот. Кстати, обратите внимание, что это делают не только telegram-каналы, хотя, в телеграме работать сейчас проще простого. Я, кстати, до сих пор не могу понять и определить вообще, на чьей стороне такие каналы, как «Топор». Может быть, я конечно, ошибаюсь, но мне до сих пор непонятно, почему они с Мизулиной воюют», – отметил он.

«Дальше такой момент, и журналисты тоже выходят на этот путь, скрытая такая теневая сторона – политтехнологи. Мне кажется, что эти твари самые продажные, потому что они работают чисто в деньги. А чтобы работать в деньги, нужно быть индивидуалистом, раскручивать себя, как суперзвезду, делать такие каналы, как бизнес-упаковка, когда человека упаковывают, и он становится уже как продукт. Нужно научиться определять, человек именно рассказывает о себе и от себя, он настоящий лидер общественного мнения? Он душой за, у него душа болит просто за некоторые происходящие вещи, или он бизнес-проект? Вот, что нужно научиться отличать. Я думаю, что всё-таки, наверное, первыми должны это делать спецслужбы. А если мы начнём прыгать в эту же грязь, то, я извиняюсь, если мы будем пинать белыми кроссовками экскременты, тоже будем все в веснушках», – уверен обозреватель.

По его словам, политтехнологи должны быть при штабах политических партий, чтобы их деятельность была подконтрольна.

«Наверное, нужно пересмотреть работу политтехнологов, которые работают на выборах. Этому человеку нужно раз в 4 года заработать на 4 года. Наверное, с одного кандидата ему не заработать. Поэтому ему нужно как больше мзды собрать со всех, а потом сидеть и следующие 4 года ждать следующих выборов в другой регион. Поэтому, я считаю, что здесь должны быть политтехнологи партийные, работать от партии, которые представляют, в первую очередь, интересы партии, и их должны направлять в регионы. Так же, как у нас сейчас идёт праймериз, для чего? Чтобы не было кумовства, не было «ложи депутатов», а партия вкладывала ресурс в тех людей, которым действительно доверяет народ, и которые действительно будут что-то делать»,- предложил Гогуа.

По его словам, под определение «хохлосрач» попадает схема спровоцированного и контролируемого конфликта в социальных сетях, когда ряды единомышленников разводят по углам уязвленного самолюбия.

«Это классическая система манипуляции. Дело в том, что у любой страны есть некие болевые точки, и все люди абсолютно не могут быть счастливыми. Потому что ресурса может на всех не хватать, либо кто-то хочет его больше. А правильно распределять – это достаточно сложно. Так вот, есть определённое либеральное сообщество, которое работает за какие-то определённые блага, есть политтехнологи, которые работают чисто во благо себя. И, таким образом, один человек, которому пообещали много-много миллионов, если он талантливый человек, готов работать не во благо страны и разрушать это общество»,- пояснил журналист.

Он добавил, что конфликты на личностном уровне нивелируются общим коллективным – праздниками, традициями, ценностями.

«Почему так важен праздник 9 мая? Потому что, допустим, есть сосед, который мне не нравится, потому что он вроде как пьяница, ещё он пакет с мусором за дверь выставляет. А я так не делаю. Но потом наступает 9 мая, и понимаю, что наши деды, наверное, воевали не для того, чтобы мы ссорились, и мы пойдём вместе на демонстрацию. Массовые праздники и русская культура объединяют народ, это очень важно. Мы учимся прощать, что тоже очень важно, потому что, если нас разделить, то мы либо друг друга поубиваем, а оставшихся поубивают те, кто придет на нашу землю. Поэтому, в первую очередь, нужно объединяться. Нужно научиться прощать старые обиды внутри страны и только синергией сделать так, чтобы мы победили. А мы обязательно победим, потому что думать иначе, это уже предательство», – заключил Гогуа.