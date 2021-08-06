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06.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, миграция, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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В российских столицах не прекращаются драки мигрантов

Очередная массовая драка мигрантов произошла в Москве минувшей ночью. Об этом сообщает телеканал РенTV,...

Очередная массовая драка мигрантов произошла в Москве минувшей ночью.

Об этом сообщает телеканал РенTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Десятки людей устроили драку на территории жилого комплекса «Одинбург» в Одинцово. Некоторые из них были вооружены ножами. По информации телеканала, участниками конфликта были уроженцы бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

Сегодня же из ИВС в подмосковной Истре бежало пятеро мигрантов уроженцев Молдовы. Среди бежавших – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных – статья о краже.

Массовые драки мигрантов стали в последнее время обычными в крупных городах России. Только за июль они произошли в подмосковных Кузьминках, Апрелевке и том же Одинцово.



В драке в Кузьминках принимали участие 300 человек, 100 из них полиция задержала. 70 мигрантов были задержаны в Санкт-Петербурге после массовой драки около гостиницы «Белые ночи» 29 июля.

2,5 миллиона мигрантов в России в настоящее время работают без регистрации и заключения контрактов. Подавляющая часть мигрантов прибывает в Россию из стран СНГ, причем лидируют страны Средней Азии. Миграционный прирост населения России составляет от 200 до 250 тыс человек в год.

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