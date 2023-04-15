В российских верхах не верят в наступление ВСУ в ближайшее время

Владимир Гладков.  
15.04.2023 16:13
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО


Стартующие в этом месяце натовские учения Defender-23 не принесут ничего хорошего ни европейской безопасности, ни урегулированию конфликта на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стартующие в этом месяце натовские учения Defender-23 не принесут ничего хорошего ни европейской безопасности,...

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«22 апреля начинаются двухмесячные учения США и их 26 союзников в Европе Defender-23. Некоторые эксперты рассматривают манёвры как приготовления к войне с Россией, особенно в контексте анонсированного украинского наступления. Каков риск переформатирования учений в полномасштабную «миротворческую миссию» на территории Украины?» – прозвучал вопрос.

Сенатор ответил, что любые учения являются элементом подготовки либо к войне, либо к борьбе со стихийным бедствием. Также он напомнил, что такие учения проходят каждый год.

«В контексте анонсированного украинского наступления…к 22 апреля точно украинское наступление не начнётся. Я понимаю, что учения два месяца, но начнётся ли оно через 2 месяца и состоится ли оно вообще – вопрос открытый.

Переформатирование учений в нечто другое бюрократически довольно сложно, но, конечно, ничего хорошего учения Defender-23 делу мира в Европе и мирному урегулированию украинского кризисам принести не могут по определению. Так мы к этому и будем относиться», – добавил Чижов.

22 апреля стартуют многонациональные учения Defender-23. Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в них примут участие “около 9000 американских военнослужащих США и около 17 000 военнослужащих из 26 стран – союзников и партнёров”. Отдельные части учений, по её словам, пройдут в десяти различных европейских странах, а также в Африке.

«Учения призваны продемонстрировать способность вооружённых сил США быстро развёртывать надежные в боевом отношении войска и технику для обеспечения безопасности союзников, сдерживания тех, кто может угрожать миру в Европе, и защиты континента от агрессии», – заявили в Пентагоне.

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