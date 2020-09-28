28.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Образование, Политика, Польша, Россия
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В российских вузах уменьшается число белорусских студентов. В польских растет


Число белорусских студентов, обучающихся в российских вузах за последние годы сократилось на 5 тысяч.

Об этом, выступая сегодня на VII форуме регионов власти РБ и РФ, заявила российский сенатор Елена Афанасьева.

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«На сегодняшний день более 13 тысяч белорусов учатся в российских вузах, и более 1,5 тысяч россиян – в Белоруссии. Конечно, при этом многие из них учатся на бюджетных отделениях, получают стипендию. Но мы все же фиксируем падение поступления белорусской молодежи в российские вузы, когда-то была цифра 18 тысяч человек на территории РФ. И одновременно мы отмечаем рост белорусских студентов, например, в Польше. Это означает что наши с вами конкуренты, оппоненты проводят отличную работу среди молодежи, привлекают ее хотя бы на временное проживание у себя. Мы все понимаем, как они ее там обучают», – сказала Афанясьева.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выпускники польских вузов по возвращении на родину будут обязаны подтвердить свои дипломы.

«Поляки несмотря на то, что граница закрыта, своих студентов 2 тыс человек забрали. Пусть обучаются, должны будут подтвердить здесь диплом, хоть у нас и договор есть. Потому что эти 2 тысячи студентов все были в оппозиции», – сказал Лукашенко.


После этого министерство образования Польши заявило о готовности оставить у себя всех белорусских выпускников вузов.

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