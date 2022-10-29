В российской армии до сих пор учет снабжения ведут в журналах – Царев

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Ситуация в российской армии до сих пор крайне далека от идеала, однако последнее время, на фоне перехода экономики на военные рельсы, наблюдаются ощутимые позитивные сдвиги в организации.

Об этом в эфире канала «Спец телеканал» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встречался с Дмитрием Рогозиным, он рассказывал, как сейчас экономика переходит на военные рельсы, не буду о деталях, но ситуация становится лучше. Связываюсь с военными, они говорят: да, бардак, конечно, чудовищный, но всё равно с каждым днём, месяцем становится лучше. Да, ведут это всё снабжение в журналах, на телеграммах. Я вообще не представляю, как это можно делать, но, тем не менее, как-то это ведёт наша армия. Кто занимается бизнесом, понимает, что уже даже в ларьке невозможно материальный склад, кроме как вести на компьютере. Но, тем не менее, начинают привыкать, начинает строиться, по крайней мере, питание солдат, волонтёры подключились, ввоёвывается потихонечку», – рассказал Царёв.