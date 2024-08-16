В Российской элите засело и скрывается ещё много врагов – Сивков

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Многие представители пятой колонны до сих пор не бежали из России – и скрываются в рядах её политической или экономической элиты.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По разным оценкам, из России было вывезено от полутора до двух с половиной триллионов долларов. Чтобы было понятно, два с половиной триллиона долларов – это примерно пятьдесят лет военных бюджетов России. Это всё было вывезено. И совершенно понятно, что люди, которые это всё вывезли, далеко не все уехали из России. Понятно, что эти люди отнюдь не сидят в низах общества, не способные повлиять ни на что. Они входят в высшие эшелоны влияния на власть, а то и в саму власть», – сказал Сивков.

«По этой причине, периодически она засвечиваются с подобными высказываниями. Хочу заметить, тот олигарх (по всей видимости, Дерипаска, который недавно в интервью японцам эмоционально высказался против СВО – ред.) высказывал подобные мысли ещё в 2022 году. Эти силы очень влиятельны и серьёзны. Сейчас уже подвели итоги – 11 вице-премьеров бежали из России. Всех их выпустили, и не просто так. Понятно, что у них очень серьёзная крыша была. Это очень влиятельная сила, которая оказывает серьёзное влияние на весь ход СВО, и на российскую экономику», – добавил эксперт.