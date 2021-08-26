В российской колонии Навального бесчеловечно заставляют вести здоровый образ жизни

26.08.2021 14:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Блогер-уголовник Алексей Навальный дал обширное интервью New York Times. Помимо дежурных обвинений президента РФ Владимира Путина в параноидальном стремлении его убить и призывов ввести новые санкции против России Навальный подробно рассказывает о своей жизни в колонии, где он отбывает срок за мошенничество.

«Обычно я просыпаюсь в 5 утра, хотя подъем в 6. Просто этот час с 5 до 6 — единственная возможность спокойно почитать в тишине. Это мой любимый момент дня, и я заранее грущу, что вскоре он исчезнет вместе с сокращением светового дня», – печально начинает описывать ужасы колонии Навальный.

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Далее следуют водные процедуры, зарядка и перекличка.

«Дальше первый раунд «воспитания». До 10 утра мы должны смотреть телевизор. Чаще всего это просто какой-то фильм. С 10 до 12 — свободное время. Хочешь — читай, хочешь — пиши, хочешь — сиди на табуретке. На практике все стремятся занять очередь на кухню, она тут называется «комната приема пищи», чтобы выпить чай или кофе и перекусить. Плюс у тебя всегда есть куча бытовых дел: постирать, подшить, погладить. Я стараюсь обязательно хотя бы 15 минут уделить огромному мешку писем. Отвечать просто нереально, но я все внимательно читаю», – говорит Навальный.

После 12 некоторых некоторые заключенные идут на работу, но Навальный вместе с оставшимися смотрит лекции по телевизору либо играет в настольные игры.

После обеда «воспитательные мероприятия» продолжаются. Если заключенный записан в «физкультурный кружок», он может позаниматься спортом. Потом в расписании просмотр художественных фильмов, которые заставляют Навального еще больше ненавидеть «путинский режим».

«В 18 — главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина — «патриотическое воспитание». Мы смотрим фильмы о Великой отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. До того, как я попал сюда, и представить не мог, как много фильмов на эту тему снято на деньги госкорпораций. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым», – уверяет блогер-уголовник.

После ужина его заставляют слушать познавательные лекции, некоторые из которых кажутся Навальному интересными.

«Уверен, астрофизик Нил Деграсс Тайсон пришел бы в восторг, увидев, как лысые мужчины в тюремных робах сидят перед телевизором и смотрят серию научного сериала, где он рассказывает о квантовой спутанности фотонов. А когда кто-нибудь из них засыпает, его будят окриками: «Не спать, смотреть лекцию! Вроде весь день ничего не делаешь, но к вечеру ты реально без сил и мечтаешь лечь в кровать», – живописует он бесчеловечные издевательства.

Благодаря тюремной диете, состоящей в основном из каш, он сбросил лишний вес. Как известно на свободе Навальный предпочитал фастфуд. Он признает, что тюрьма заставили его соблюдать здоровый распорядок дня.

«За последние месяцы не было ни разу, чтобы я ложился позже 22 и вставал позже 5-6 утра. Просто в восторге от этого. Наконец-то живу в устраивающий меня период суток. Люблю рано ложиться и рано вставать, но политика везде, а особенно в России, сильно смещена к вечеру. Все только к обеду просыпаются, а встречи вечером часто заканчиваются глубокой ночью. Да и жена с детьми у меня скорее «совы», они всегда приходили в ужас, когда я предлагал им немного пожить в идеальном для меня графике с 5 утра до 9 вечера. Ну и вот я наконец-то нашел место, где можно реализовать давнюю мечту», – говорит Навальный.

Ему также нравится готовить на тюремной кухне.

«Когда мы готовим, я всегда вспоминаю классическую сцену из «Goodfellas», где боссы мафии готовят пасту в тюремной камере. К сожалению, у нас нет такой классной кастрюли, и паста тоже запрещена. Но все равно весело», – сказал Навальный.

Политолог Сергей Марков возмущен тем, что блогер практически не понес наказания.

«Ну просто Швейцария какая-то в той тюрьме. Почти санаторий. Наказание-то в чем? Только в том, что ездить никуда нельзя? Навальный все-таки сумасшедший. Ну может нормальный политик в России признаваться, что ему не нравятся патриотические фильмы про победы России? Что во время фильмов про подвиги наших людей в Великой Отечественной войне он думает, какая неправильная идеология у Путина. Ну человек прямо гордится тем, что он иностранный агент и не любит всё, чем гордится наш народ», – написал Марков в своем телеграм-канале.

Его коллеге Сергею Карнаухову интервью напомнило американский сериал, в котором герои пытаются создать видимость нормальной жизни трупа.

«Все было бы даже интересно, если бы речь не шла о политическом трупе. Поэтому возникает вопрос, а что вы, коллеги из США и Европы собираетесь с ним делать? Америка часто черпает политические сюжеты из примитивного кинематографа. И история с Навальным, это сериал в стиле «Уикенд у Берни» с бесконечным числом предсказуемых и тошнотворных сцен, единственная цель которых, это унижение России, публичное оскорбление Президента Российской Федерации В.В. Путина, дискредитация наших основных политических процессов и достижений (от Олимпиады до выборов), атака на предстоящие выборы. Вот и все.

Ближайшая серия с Навальным будет называться «Выборы». И тут все ясно, ждём новым публикаций, но уже в европейских СМИ. Содержание будет приторно шаблонным», – написал Карнаухов.