16.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
ЛГБТ, Происшествия, Россия
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В российской столице пресекли показ скандального фильма


В Москве силовики сорвали показ фильма с красноречивым названием «Vulva 3.0» в поддержку активистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в распространении порнографии.

Об этом сообщает ресурс беглого российского олигарха, либерала Михаила Ходорковского «МБХ-Медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Презентация должна была состояться на территории московского дизайн-завода «Флакон», но в полицию позвонил аноним и сообщил, что в фильме будет пропагандироваться гомосексуализм, после чего на место оперативно прибыли силовики.

«Сначала поступила анонимка на Петровку, потом анонимку спустили в местный отдел. Начальник оттуда пришел на «Флакон» и сказал: «Ребят, все плохо». Ему рассказали про фильм. Он говорит: «Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку поступил, то наряд по-любому придет и фильм вам сорвет. Единственный выход — дать нам просмотровую копию, чтобы мы посмотрели, удостоверились, но все равно это ничего не гарантируем».  Мы сказали: «Окей, даем вам просмотровую копию, а фильм переносим», – заявил куратор премьеры Андрей Паршиков.

Напомним, в прошлом году в отношении Юлии Цветковой были возбуждены уголовные дела из-за ее публикаций в сообществах «Монологи вагины», «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

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