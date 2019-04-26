«В российской тюрьме больше почета» – Савченко

26.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Для надзирателей в российской тюрьме депутат ВР Надежда Савченко якобы была чем-то непонятным. На Украине тюрьмы по условиям содержания ничем не лучше российских.

Об этом полтик, которая недавно вышла из украинского СИЗО, заявила в эфире телеканала «NewsOne», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В российской тюрьме было больше почета. Они смотрели на меня, я для них была чем-то непонятным, я была для них Украиной, которую они не могут понять. По разнице в быте, по разнице в самих помещениях, методам работы – нет, потому что все это советская система. Мы хотим сменить пенитенциарную систему, я надеюсь, что в Украине она будет идти на улучшение, но пока что разницы нет», – заявила Савченко.