В российской власти оказалась не только уборщица, но и 23 доярки с двумя кузнецами

06.11.2020, Москва, Елена Острякова

Председатель российской ЦИК Элла Памфилова не довольна тем, что СМИ раздули сенсацию из избрания уборщицы Марины Удгодской главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области.

Об этом она заявила сегодня президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая сенсация? Мы взяли, разложили социально-демографический состав, и получилась очень интересная картина. Это свидетельствует о том, что у нас работают не только социальные лифты, но и политические.

Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня – не менее 37%, на втором месте (почти 16%) – это учителя, преподаватели активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте – это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари.

Что там уборщица – у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти – в политику), 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов», – перечислила Памфилова.

Напомним, стать конкурентом в предвыборной гонке Удгодскую попросил действующий глава поселения Николай Локтев. В итоге она набрала 84 голоса, а Локтев — 46.