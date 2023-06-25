В российском Бердянске ликвидированы два украинских террориста

Владимир Гладков.  
25.06.2023 17:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запорожье, Россия, Терроризм, Украина


В Бердянске ликвидированы два заукраинских террориста, открывших огонь в людном месте.

Об этом сообщает представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Бердянске ликвидированы два заукраинских террориста, открывших огонь в людном месте. Об этом сообщает...

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По его данным стрельба была в районе парка Шмидта.

«Примерно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены», – сообщил Рогов.

По данным чиновника, одним из террористов был ранее задерживаемый за антироссийскую деятельность Тигран Оганесян.

Украинские источники со ссылкой на киевского так называемого советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко подтверждают информацию, добавляя, что преступники успели зарезать полицейского и расстрелять военного.

Публикуется видео, на котором предположительно Тигран Оганесян с автоматом прощается с «побратимами» перед ликвидацией. Он говорит:

«Всё, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!»

В заукраинских пабликах сообщается, что ликвидированными были двое несовершеннолетних 2006 года рождения.

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