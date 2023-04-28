В российском эфире игнорируют артистов-патриотов и продвигают иноагентов

В эфире центральных радиостанций никаких перемен в связи с СВО не произошло. Лейблы не хотят терять деньги, и публично поддерживающие Украину, финансово помогающие противнику исполнители – продолжают ротироваться в эфире, пока на это не реагирует государственная машина, отмечают эксперты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» автор, исполнитель и поэт Петр Казаков отметил, что на федеральных каналах без перемен, и здесь нужна какая-то политическая реакция на происходящее.

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«Хочу сказать, что, к сожалению, нет, ничего не поменялось. Плейлисты как были, так и остались, – подчеркнул он. – Более того, хочу сказать, что есть федеральные радиостанции разного толка, в эфире которых продолжают играть иногенты. То есть они там стояли в плейлистах и стоят, и я думаю, что они не собираются ничего там менять, к сожалению. И попытки какие-то делаются, какие-то точечные, но мне кажется, что для этого нужна серьезная политическая воля, например, что-то вроде митинга-концерта по всем каналам с участием 4-5 радиостанций».

Запрет на исполнение советских патриотических военных песен, который выкатили живущие за рубежом наследники авторов и исполнителей, Казаков считает сигналом к смене законодательства об авторских правах. К этому же призывает генеральный директор новостного агрегатора «СМИ 2» Юрий Белоусов.

«В государстве есть два подхода к этой теме – первый, создавать новое и постепенно вымещать старое. Второй подход – блокировать всё старое. Под старым подразумеваю то, что неприемлемо в текущих условиях транслировать по радио и так далее. Я лично за второй подход. Потому что, если говорить по информационной повестке, то из нее надо убрать всё, что противоречит этике и морали. Это надо всё просто блокировать без высокопарных нарративов, которые мы слышим от больших чиновников, что блокировка ведёт к большей популярности, и все равно всё доступно, и даже дети смогут это всё найти, – указал он. – Любая блокировка приводит, как минимум, к тому, что объём просмотров аудитории значительно уменьшается. Просто надо параллельно объяснять, почему слушать или читать подобное плохо, скажем мягко. У нас, к сожалению, сейчас государство идёт по первому пути, с чем я лично категорически не согласен, и думаю я не единственный. Думаю, что тут бизнес-интересы, потому что подобные запреты приводят к огромным финансовым потерям. Например, те же самые лейблы потеряют очень много денег, и они же, собственно, и будут лоббировать и всячески препятствовать той ситуации, когда какие-то исполнители заявляют в прессе или социальных сетях о поддержке Украины, украинской армии, но никто не стремится этих исполнителей запретить или наказать, и они продолжают выступать на большой российской сцене и чувствуют себя прекрасно. И только временами народные волны возмущения отменяют концерты. Но, к сожалению, дальше никто не запрещает, если только из ряда вон выходящие какие-то ситуации происходят. Объясняется это всё тем, что мы не такие, мы не пойдём тем путём, которым идут европейцы по поводу культуры отмены, а итогом такой политики является то, что те же самые советские песни сегодня запрещают внуки авторов и исполнителей. Лишать авторских прав исполнителей, которые сейчас выступают против России, по закону можно только через 70 лет после смерти автора. Думаю, что нужно внести коррективы и наделить творчество просто народным статусом в случае, если автор выступит публично против России».