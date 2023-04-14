В российском эфире недоумевают: Почему Украина может, а мы – нет?

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России пора начинать зеркально отвечать на действия украинских спецслужб, и приступить к ликвидации террористов на территории «незалежной».

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спецслужбы Украины действуют очень агрессивно на территории России, организуют дерзкие акции, теракты, как взрыв Даши Дугиной, Владлена Татарского. До этого у нас была попытка выкрасть одного из лидеров ополчения из Подмосковья, убийство бывшего лидера «Оплота» в Подмосковье. Из Снежного ДНР они выкрали Цемаха, которого они подозревали в причастности к сбитию Боинга. То есть, эти люди действуют на нашей территории очень дерзко, нагло, и профессионально. Мы, к сожалению, такие методы не исповедуем – никого не похищаем, не уничтожаем на территории противника адресно», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что России давно создать специальное подразделение по уничтожению украинских террористов на территории других государств.

«Хотя мне кажется, что такие меры назрели. Создание какого-то отряда Судоплатова, который бы работал в тылу врага именно по устранению лиц, принимающих решения. Чтобы ни один из тех, кто причастен к дерзким терактам на территории России, не чувствовал себя в безопасности. Как это было с лидерами кавказского бандподполья в девяностых и двухтысячных, когда мы планомерно и чётко уничтожали всех лидеров боевиков, где бы они не находились. Бомбой, ракетой, и отравленным письмом. Мы эту работу делать умели, и, надеюсь, не разучились», – подытожил Коц.