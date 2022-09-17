В российском эфире призвали Путина и Госдуму объявить Украину вне закона

Госдума должна принять закон, признающий преступным любое прославление или популяризацию Украины как террористического государства.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Термин денацификация, который прозвучал 24-го февраля, он обретает вполне понятный человеческий смысл. Я когда рассуждаю про денацификацию – вы читаете новости про СБУ? Которые фильтрационные лагеря немедленно организовали в Харьковской области. Вы представляете, как машина работает?

И не нужно здесь пенять на пресловутое НАТО. Это не НАТО, это украинская политическая система. Это украинское государство – то, как оно устроено, то, как оно видит свои стратегические цели и задачи, как оно понимает свою форму выживания.

В моём представлении денацификация Украины – это уничтожение до основания украинского государства полностью под ноль. Любое проявление украинского патриотизма политического или географического в будущем должно рассматриваться как преступление и караться», – сказал радиоведущий.