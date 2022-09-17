В российском эфире призвали Путина и Госдуму объявить Украину вне закона
Госдума должна принять закон, признающий преступным любое прославление или популяризацию Украины как террористического государства.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Термин денацификация, который прозвучал 24-го февраля, он обретает вполне понятный человеческий смысл. Я когда рассуждаю про денацификацию – вы читаете новости про СБУ? Которые фильтрационные лагеря немедленно организовали в Харьковской области. Вы представляете, как машина работает?
И не нужно здесь пенять на пресловутое НАТО. Это не НАТО, это украинская политическая система. Это украинское государство – то, как оно устроено, то, как оно видит свои стратегические цели и задачи, как оно понимает свою форму выживания.
В моём представлении денацификация Украины – это уничтожение до основания украинского государства полностью под ноль. Любое проявление украинского патриотизма политического или географического в будущем должно рассматриваться как преступление и караться», – сказал радиоведущий.
Также он обратился к депутатам Госдумы РФ.
«Вас 400 с лишним человек. Вы в течение дня можете подготовить проект закона о запрете на территории РФ украинской символики, приравнивая её к экстремистской. Ровно как запрещено изображение свастики на территории России, запрещено публичное исполнение Хорста Весселя (нацистский активист, штурмфюрер СА, поэт, автор текста «Песни Хорста Весселя», позднее ставшей гимном НСДАП – ред.), нацистского марша. Вот точно так же на территории России должно быть запрещено изображение украинского флага, украинского герба и любых украинских символов. Они должны быть приравнены к экстремистской, к нацистской символике. …
И СБУ, которая сейчас пытает и убивает наших людей, должна быть объявлена экстремистской организацией и быть вне закона. Любой человек, который принадлежит к этой структуре, должен рассматриваться законной целью для российской армии, для российских спецслужб.
Фантазировать не хочется, но просто самому интересно, в какой момент украинская власть будет объявлена тоже экстремистами. И на самом решающем уровне будет произнесено, что с этими людьми никаких переговоров. Разве, что расписаться в свидетельстве о смерти», – заявил Мардан.
Спасибо!
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