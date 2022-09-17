В российском эфире призвали Путина и Госдуму объявить Украину вне закона

17.09.2022  23:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 365
 
Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Госдума должна принять закон, признающий преступным любое прославление или популяризацию Украины как террористического государства.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума должна принять закон, признающий преступным любое прославление или популяризацию Украины как террористического государства....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Термин денацификация, который прозвучал 24-го февраля, он обретает вполне понятный человеческий смысл. Я когда рассуждаю про денацификацию – вы читаете новости про СБУ? Которые фильтрационные лагеря немедленно организовали в Харьковской области. Вы представляете, как машина работает?

И не нужно здесь пенять на пресловутое НАТО.  Это не НАТО, это украинская политическая система. Это украинское государство – то, как оно устроено, то, как оно видит свои стратегические цели и задачи, как оно понимает свою форму выживания.

В моём представлении денацификация Украины – это уничтожение до основания украинского государства полностью под ноль. Любое проявление украинского патриотизма политического или географического в будущем должно рассматриваться как преступление и караться», – сказал радиоведущий.

Также он обратился к депутатам Госдумы РФ.

«Вас 400 с лишним человек. Вы в течение дня можете подготовить проект закона о запрете на территории РФ украинской символики, приравнивая её к экстремистской. Ровно как запрещено изображение свастики на территории России, запрещено публичное исполнение Хорста Весселя (нацистский активистштурмфюрер САпоэтавтор текста «Песни Хорста Весселя», позднее ставшей гимном НСДАП – ред.), нацистского марша. Вот точно так же на территории России должно быть запрещено изображение украинского флага, украинского герба и любых украинских символов. Они должны быть приравнены к экстремистской, к нацистской символике. …

И СБУ, которая сейчас пытает и убивает наших людей, должна быть объявлена экстремистской организацией и быть вне закона. Любой человек, который принадлежит к этой структуре, должен рассматриваться законной целью для российской армии, для российских спецслужб.

Фантазировать не хочется, но просто самому интересно, в какой момент украинская власть будет объявлена тоже экстремистами. И на самом решающем уровне будет произнесено, что с этими людьми никаких переговоров. Разве, что расписаться в свидетельстве о смерти», – заявил Мардан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть