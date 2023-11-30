В российском городе улицу переименовали в честь вожака УПА

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В Запорожье появилась улица, названная именем Мирослава Симича – военного преступника и одного из командиров УПА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает тг-канал запорожского отделения партии «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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«Процесс дерусификации улиц, площадей и переулков в Запорожье продолжается. По инициативе депутата Запорожского городского совета фракции «Европейская Солидарность» Павла Варванского переименовали улицу Елизаветы Чайкиной в честь героя Украины, военного, боровшегося за независимость в составе УПА Мирослава Симчича», – говорится в публикации.

Утверждается, что отряд под командованием Симич в 1945 году якобы разгромил целый полк НКВД.

«За свою долгую жизнь Мирослав Симчич «Кривонос» пережил более 32 лет концлагерей, потому что свой жизненный путь он посвятил борьбе за независимость Украины. По возвращении из российской ссылки ему запретили возвращаться на запад Украины – он жил в Запорожье, в то время как Елизавета Чайкина – россиянка, секретарь райкома комсомола, и никакого отношения к Запорожью не имеет», – заявил Варванский.

Решение о переименовании улицы поддержали 37 депутатов Запорожского городского совета.

Напомним, что Елизавета Чайкина была секретарем Пеновского подпольного райкома комсомола Калининской области. Она стала одним из организаторов партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году была схвачена гитлеровцами и расстреляна. Посмертно получила звание Героя Советского Союза.

Стоит заметить, что Запорожье по итогам референдума, проведенного в области, вошло в состав России. В настоящий момент город находится под временной оккупацией киевского режима.