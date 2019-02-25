В российском Крыму бандеровец щеголял шмайсером и славил хунту

25.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму силовики выявили очередного «свидомого патриота» – представитель экзотичного крымского украинства Олег Приходько, до 2014 года возглавлявший районное отделение ВО «Свобода» в Саках, развесил у себя в доме и во дворе украинские и бандеровские флаги, а стены украсил муляжами нацистских автоматов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в начале февраля у него провели обыск и изъяли националистическую литературу и символику, а на днях в гости приехали пропагандисты из финансируемого Госдепартаментом «Радио Свобода». Им националист рассказал, что является бандеровцем в третьем поколении и похвастался своей коллекцией флагов, нашивок и шевронов.

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«И желто-голубые, и красно-черные, «Слава Украине» на них там. Киевская хунта, шевроны были, просто «Украина превыше всего». Здесь Степан Бандера висел, автоматы. Я их переделывал, чтоб более похожи были. Я увлекаюсь, оружие знаю, я и немецкий автомат могу с закрытыми глазами… Есть такое село Оленевка, в 36-м году там 16 человек моих дедов, прадедов просто были репрессированы ни за что. Это мои деды, мои прадеды, мои бабки, это из поколения в поколение передается, это правда была. Они все разговаривали на украинском языке», – заявил Приходько.

Националист уверяет – ни за что не откажется от поддержки бандеровской идеологии и не подчинится российскому законодательству.

«Если бы я, например, житель Украины, я приехал бы, какой-то волей судьбы меня забросило жить в Россию, я бы там сидел и сопел в две дырки. Ну, как говорится, подчинялся бы законам этой страны. Но факт другой, что я на своей земли, я тут был и остался», – сказал бандеровец.