В российском Крыму растет продолжительность жизни и падает уровень смертности

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

За пять лет нахождения Крыма в составе Российской Федерации продолжительность жизни в республике увеличилась на два года, а уровень детской смертности уменьшился почти наполовину.

Об этом, выступая с трибуны Государственного Совета республики, заявила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава Минздрава также подчеркнула, что в Крыму вводятся современные методы профилактики и лечения, а также строятся и модернизируются больницы.

«Только за 18-й год граждане Республики Крым были обеспечены препаратами на сумму более 2,8 млрд. рублей. В результате модернизации медицинских организаций можно было внедрить современную логистику оказания медицинской помощи и создать трехуровнеую систему оказания медицинской помощи. Это позволило в 20 раз за пять лет увеличить число лиц, прошедших профилактический осмотр и диспансеризацию.

Причем, диспансеризация проводится бесплатно. В 18-м году ее прошли уже 137,7 тысяч человек, а план на текущий год – 283 тысячи человек. В Республике Крым впервые была организована сеть сосудистых центров, центров экстренной медицины, шесть первичных и один региональный центр. Это позволило, в рамках «золотого часа» оказывать самую современную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда, острыми нарушениями мозгового кровообращения, инсультами.

Повышена доступность высокотехнологичной помощи. Общий объем за пять лет увеличился в 13 раз. В этом году объемы увеличиваются еще больше – на 20% по отношению к прошлому году, а финансовое обеспечение – на 27,5%. Внедряются методы, которые ранее не применялись. Все эти мероприятия позволили за пять лет увеличить продолжительность жизни крымчан на два года – с 70,7 до 72,7 года.

Этот темп существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год. Общая смертность снизилась на 8,5%. При сосудистой патологии – более чем на 28%. Но главный результат и победа – это резкое снижение младенческой смертности – более, чем на 48%, почти в два раза до показателя, который сейчас ниже среднероссийского», – заявила Скворцова.