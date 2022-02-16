В российском Крыму успешно развивают новую отрасль – продукцию забирают Питер и Москва

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Уже восьмая осетровая ферма готовится к открытию в Крыму. За последние несколько лет производство аквакультуры получило широкое распространение – свежая, только что выловленная рыба, мидии и устрицы поступают как для потребления внутри республики, так и в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга.

Теперь на карте осетровых ферм появилась Керчь. Белуга, русский, сибирский и ленский осетры, шип, севрюга и стерлядь будут здесь водиться уже к началу следующего года, на что инвестор готов потратить больше 90 миллионов рублей.

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«Инвестпроект предусматривает создание уникального комплекса по разведению осетровых. Рыба будет выращиваться в установках замкнутого водоснабжения, – отметила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. – К 2023 году предприятие планирует производить 25 тонн рыбы осетровых пород в год».

Два года назад осетровая ферма открылась в Джанкойском районе. Стартовав с 10 тонн в год, производство быстро наращивает объемы и стало первым в Крыму, получившим грант Минсельхоза России для реализации проекта «Агротуризм». На ферме туристам готовы провести обзорную экскурсию, рассказать об особенности разведения, покатать на катере по озеру, порыбачить и отдохнуть в беседке с уловом, который шеф-повар.

На развитие сельского туризма предусмотрены гранты от 3 до 10 миллионов рублей. На его получение может рассчитывать субъект малого или микропредпринимательства, зарегистрированный в сельской территории и отработавший не меньше 1 года.