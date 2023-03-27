В Мариуполе пытались взорвать начальника полиции
Сегодня утром в Приморском районе Мариуполя произошел взрыв.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил назначенец киевского режима Петр Андрющенко, именующий себя «советником мэра Маруиуполя».
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«Мариуполь. Доброе утро начинается с Приморского района. Взрыв», – написал Андрющенко в своем телеграм-канале.
Позже появились подробности, котоыре уточнил военно-аналитический паблик «Рыбарь».
«Утром в Мариуполе произошел теракт: взорвался заминированный автомобиль около кафе в жилом доме. Целью покушения стал начальник полиции города Михаил Москвин: пострадавший получил легкую контузию. В зоне инцидента работают специальные службы, место взрыва оцеплено», – пишет «Рыбарь».
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