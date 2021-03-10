В российском Минфине каждый день праздник – цены на нефть продолжают расти

10.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Вполне вероятно, что рост цен на нефть позволит по концу года добиться бездефицитного бюджета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«В российском Минфине теперь почти каждый день праздник. Доходы федерального бюджета, почти на 40% зависящего от нефти, с каждым месяцем все больше. Баррель уже достиг 70 долларов. Такой цены мы не видели с апреля 2019 года. Если стоимость «черного золота» останется на том же уровне, у нас даже дефицита не будет», – отмечается в статье.

Газета указывает, что Россия сократила добычу нефти на 20% – и если раньше бюджет сводился без дефицита при стоимости в 43 доллара за баррель, то теперь – при 55 долларах.

«Но это грубый расчет. Правительство запустило множество дополнительных социальных программ. На них тоже нужны деньги. Поэтому сейчас баланс получится найти при 60 – 65 долларах за баррель. Но это все равно меньше нынешней стоимости «черного золота». Так что, вполне возможно, этот год получится свести даже с профицитом. По крайней мере, Минфин уже начал закупать валюту для Фонда национального благосостояния, то есть пополнять частично потраченные в пандемию запасы. Это хороший знак», – отмечает издание.

Аналитик «Финама» Андрей Маслов считает, что России дополнительно возрастающая добыча вкупе с высокими ценами на нефть поможет сократить дефицит бюджета на 2021 год.

«Но стоит учитывать, что рост цен на нефть может подтолкнуть сланцевых производителей в США (которые не связаны сделкой ОПЕК+) к увеличению добычи, что частично нивелирует усилия ОПЕК+ по балансировке рынка», – предупреждает эксперт.

Также рост цен на нефть поможет России не наращивать госдолг.

«В прошлом году российский Минфин стал активно занимать деньги за рубежом. Это было нужно, чтобы погасить растущий дефицит казны. На этот год были тоже запланированы крупные заимствования. Но теперь потребность в них не такая высокая. Как недавно заявил глава Минфина Антон Силуанов, внешний госдолг будут повышать не так активно. Это позволит оставить его в пределах 20% ВВП (меньше $0,3 трлн). Для сравнения, в Штатах он уже превышает 135% ВВП и достигает 27 триллионов долларов», – пишет «КП».

Кроме того, позитивная ситуация на сырьевых рынках влияет и на принятие решений о реализации масштабных социальных программ.

«Если в правительстве понимают, что денег в казне хватает, тогда они с большей вероятностью смогут принимать дополнительные социальные программы. Обещанных народу реформ накопилось прилично. К примеру, на возвращение индексации работающим пенсионерам требуется от 100 до 400 млрд рублей в год. На введение продуктовых сертификатов – от 100 до 300 млрд», – резюмирует издание.