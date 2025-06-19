В российском правительстве признали зависимость от Индии и Китая
Зависимость России от Китая и Индии растет в условиях западных санкций.
Об этом заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, мы видим такой вызов как рост зависимости российского экспорта от ограниченного числа стран и снижение ценовой конкурентоспособности, в первую очередь, нашего машинно-технического экспорта. В этой сфере санкционное давление приведет к росту дисконтов, может, и не столь значительному и усилению зависимости от рынков наших крупнейших торговых партнеров: Китая, Индии, Стран СНГ», – сказал Ильичев.
По его данным, Китай намерен направить в Россию товаров на 30 млрд долларов. Чиновник прогнозирует, что правительству РФ придется применять меры торговой защиты.
Экспорт составляет четверть ВВП России.
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