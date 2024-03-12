В российском приграничье начались бои. Идет попытка прорыва

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Сегодня со стороны Украины была осуществлена попытка прорыва при поддержке бронетехники на территорию Курской и Белгородской областей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают российские военкоры.

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В Белгородской области с утра враг предпринял попытку прорыва. Рано утром была разведка боем. Нацист отправил на юго-восточную границу Грайворонского округа три БТРа. Наши парни технику уничтожили. Сейчас бой продолжается, враг предпринимает новые попытки прорыва. Хохлы кладут людей ради пиара, по сути ничего не поменялось», – сообщает спецкор ВГТРК Андрей Руденко.

Эту информацию, ссылаясь на свои источники в силовых структурах, подтверждает и тг-канал военкора Семена Пегова. Отмечается, что в Белгородской области имеет место попытка прорыва границы несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

«Кроме того на подходе к границе нашей аэроразведкой были выявлены несколько танков противника, которые также оказывали огневое воздействие во время попытки штурма наших пограничных рубежей. По нашей информации прорвать линию обороны или добиться других ощутимых тактических успехов противнику не удалось. Идёт бой», – пишет паблик.

Кроме того, бой начался и в приграничных районах Курской области.

«Атака развернулась в районе населенного пункта Тёткино, противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад. Бойцы ЗВО и пограничники ждут дальнейших попыток врага подойти к нашим рубежам», – информирует WarGonzo.

Позже здесь дали подробности попытки прорыва в Белгородскую область. Утверждается, что атака последовала примерно в три утра со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области.

«Противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции, где был накрыт средствами дальнего поражения. Действовали вероятнее всего террористические подразделения РДК и Сибирский батальон, работающие под началом ГУР. Параллельно враг попытался проникнуть на территорию Курской области. Что из этого было отвлекающим манёвром, а что основным – непонятно. Возможно это не последняя провокация киевского режима на наших границах», – отмечает канал Пегова.

При этом первый бой в районе села Тёткино Курской области начался примерно в 8:00 утра, противник пытался прорваться через границу с трёх сторон.

«Был встречен нашими защитниками бескомпромиссным огнём и откатился. Однако отдельные стычки и огневой контакт продолжаются до сих пор. Сообщается о ранениях среди гражданского населения. Буквально четверть часа назад аэроразведкой было установлено, что неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью. Прямо сейчас наша артиллерия наносит удары по скоплениям живой силы и бронегруппам врага», – добавляет тг-канал военкора.

Признали атаку и в ГУР МО Украины, где заявили:

«‎Легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон в России действуют как самостоятельные подразделения: вероятно, сейчас происходит их совместная операция».

А представители упомянутых группировок (запрещены в РФ), сформированных из неовласовцев, публикуют в своих пабликах видео, на которых, как утверждается, показан заход на территорию России.