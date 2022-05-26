В российском Симферополе декоммунизировали две улицы

26.05.2022  12:39 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Местная власть, Политика, Россия


В Симферополе переименовали две центральные улицы – Карла Маркса и Шмидта, получившие свои названия при СССР.

Первая будет носить название Екатерининская, а вторая – Потемкинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Симферополе переименовали две центральные улицы – Карла Маркса и Шмидта, получившие свои названия...

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Решение вернуть улицам историческое название сегодня принял городской совет Симферополя. Переходный период для внесения изменений в документы и регистрацию физических и юридических лиц составит три года. До мая 2025 года будут идентичными оба наименования улиц.

Отметим, что в Симферополе есть практика двойного названия. Так улица им. Розы Люксембург носит имя Александра Невского, улица Карла Либкнехта – Долгоруковская, улица Октябрьская – Петропавловская. Возвращение исторического имени в дублирующем варианте с современным избавило от необходимости менять документы, в том числе на имущество и регистрацию.

На возвращении исторических названий настаивал сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, улицы были названы в честь государственных деятелей, благодаря которым Крым вошел в Российскую Империю, и эту историческую правду необходимо восстановить.

К слову, Цеков также предлагал вернуть улице Воровского прежнее наименование Воронцовская. Также, властям города было рекомендовано провести общественные слушания по переименованию и сообщить горожанам объем расходов на смену адресов.

На ул. Карла Маркса,18 находится Государственный Совет Крыма, Общественная палата, Избирком. На улице Шмидта – Отдел регистрации рождения города Симферополя департамента ЗАГС Минюста РК.

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