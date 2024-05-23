В российском Симферополе мигранты устроили массовую драку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массовая драка произошла в Симферополе в районе под названием «Старый город». Видео «сходняка» разошлось по соцсетям, и МВД со Следкомом вынуждены были на него отреагировать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На видео запечатлена группа молодых людей, которые бурно выясняют что-то между собой на русском языке, но их внешность славянской назвать нельзя. В комментариях за кадром говорится, что подобные «сходняки» возле автобазы не редкость, а причиной конкретно этого стал конфликт между братьями. Слышно, как наблюдатели пытаются вызвать полицию, но безуспешно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Советник главы Крыма Олег Крючков поспешил заверить, что ситуация находится на контроле руководства Крыма и МВД, а на месте происшествия работают наряды полиции.

Тем не менее, в полиции сообщили, что выявили публикацию о драке в сети Интернет, только после этого выехали на место и уже никого не нашли.



Сегодня ряд телеграм-каналов сообщили, что полиция установила всех участников вечернего конфликта – ими оказались местные жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний. В отношении них составлено 16 протоколов за нарушение общественного порядка и 1 за нахождение несовершеннолетнего в пьяном состоянии. То, что причиной «сходки» стал конфликт между родными братьями, полиция тоже якобы подтверждает. Однако на официальных ресурсах МВД по РК информации об этом нет.

В дело вмешался Следком, и по поручению председателя СК региональное управление проведет проверку по факту противоправных действий жителей Симферополя, которые устроили разборки рядом со школой.

Симферопольцы пишут, что разборки в этом районе «Старого города» не редкость. Причем молодые люди выясняют отношение не только между собой, но и задираются с прохожими. Уверенность и задор им придает употребление горячительных напитков из круглосуточных магазинов по продаже алкоголя, и в темное время суток находится рядом небезопасно.