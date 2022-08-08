В Российском зерновом союзе предупредили: «Цены на топливо могут сорвать посев озимых»

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Из-за высоких цен на топливо российские фермеры не имеют возможности закупить дополнительные ресурсы, необходимые для озимого посева.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что без топлива мы обойтись не можем. Уборку все равно надо произвести, и это означает, что топливо будет куплено по любым ценам. Но ведь эти любые цены – посмотрите на цены на топливо. Вынимают и так крохи, оставшиеся в крестьянских карманах и не оставляют шансов на приобретение чего-то другого, каких- то других ресурсов. Вот, что происходит. Кардинально изменились экономические условия, и деньги – это сейчас самый главный риск, который присутствует в рынке», – заявил аграрий.

Он добавил, что проблемы только накапливаются, как снежный ком.

«Решением проблемы с доступом к деньгам в крестьянских карманах никто не занимается. Никто. И государство даже не озабочено этой проблемой. А она ведь нам докатится в основном масштабе к осеннему севу. Когда мы начнем сеять озимые, проблема встанет в полный рост и будет уже поздно суетиться на эту тему и пытаться теми или иными инструментами решать эту проблему. Это уже поздно, поезд уйдет, мы не успеем закупить ресурсы необходимые для озимого сева. Мы этот риск накапливаем, он сейчас как снежный ком, который катится с горы, но никто не озабочен этой проблемой», – отметил Злочевский.